Çift idmanla yoğun mesai: Çorum FK Başakşehir öncesi tempoyu yükseltti

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 12. haftada oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Günün programı Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde iki bölümde tamamlandı.

Saha çalışması:

Sabah antrenmanında futbolcular ısınma hareketleriyle güne başladı; ardından topla çalışmalara geçildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu bölümde özellikle 5’e 2 rondo çalışmalarıyla pas hızı, yerleşim ve baskı sonrası reaksiyonları pekiştirdi.

Spor salonu ve fiziksel hazırlık:

Günün ikinci idmanı spor salonunda gerçekleştirildi. Futbolcular burada yapılan fitness seansı ile kuvvet ve dayanıklılık odaklı çalışmalar yaparak haftanın yorgunluğunu dengeledi. Teknik ekip, salon programını maç temposu ve sakatlık riskini azaltma hedefiyle planladı.

Çift antrenman uygulaması, oyuncuların hem taktiksel uyum hem de fiziksel kapasite açısından maç gününe hazırlanmasını hedefliyor; antrenmanlar Burak Yılmaz gözetiminde kontrollü bir tempoyla ilerledi.

ÇORUM FK OYUNCULARI ANTRENMANLARINI SÜRDÜRDÜ