Çift yönlü parkın tıkadığı yolda kamyonet araçlara zarar verip kaçtı

olayın özeti:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Hacılar Caddesi’nde, 50 AEN 744 plakalı kamyonetin sürücüsü, yolun her iki tarafına park edilmiş araçların bulunduğu dar sokaktan geçemeyince öfkelendi. İddialara göre sürücü park halindeki bir araca çarptı ve bir otomobilin yan aynasını kırdıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

görüntüler ve tanık ifadeleri:

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün araçlara zarar verdiği ve hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor; çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

polis müdahalesi ve yapılacak işlemler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde araçlarda inceleme yaptı. Araçları zarar gören vatandaşların karakola giderek şikayetçi olacağı öğrenildi ve yetkililer tespit çalışmalarına başladı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ, ARAÇLARIN ÇİFT YÖNLÜ PARK EDİLDİĞİ YOLDAN GEÇEMEYİNCE BİR ARACA ÇARPTI, BİR OTOMOBİLİN DE YAN AYNASINI KIRDI. ÖFKELİ SÜRÜCÜ ARAÇLARA ZARAR VERDİKTEN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI.