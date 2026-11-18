Yüreğir Ziraat Odası'ndan erken tahsilat uyarısı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Seyhan Sol Sahil ve Seyhan Sağ Sahil Sulama Birlikleri'nin su kullanım hizmet bedellerini normal takvimden önce, 30 Kasım 2026'a kadar talep ettiğini açıklayarak tepki gösterdi. Doğan, üreticilerin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önüne alınmadan yapılan bu uygulamanın çiftçiye ek yük getirdiğini söyledi.

Çiftçinin gelir kaybı ve borç yükü:

Doğan, 2026 yılında özellikle narenciye üretiminde beklentilerin karşılanamadığını ve bunun sonucunda üreticilerin borçlarını ödemekte zorlandığını belirtti. Erken tahsilatın, ekonomik sıkıntıları daha da derinleştireceğini vurguladı.

Doğan, "2026 yılında başta narenciye olmak üzere birçok üründe çiftçi beklediği geliri elde edemedi. Çiftçimizin borçları ertelenmedi. Böylesine zor bir süreçte sulama birlikleri, normalde aralık ayı sonunda tahsil edilmesi gereken su kullanım hizmet bedellerini bir ay önceden, 30 Kasım 2026'ya kadar talep ediyor. Çiftçilerimize sürekli ödeme mesajları gönderiyor" dedi.

Güncel tablo ve sahadaki sıkıntılar:

Başkan Doğan, birçok üreticinin ne 30 Kasım'ı ne de hatta aralık ayı sonunu beklese bile bu ödemeleri yapacak ekonomik güce sahip olmadığını söyledi. Erkenci limon ve mandalina çeşitlerinin dalında kaldığını, narenciyenin nasıl değerlendirileceğinin ise belirsiz olduğunu aktardı.

Doğan, çiftçilerin sulama suyu borcunu ödemekte zorlandığını; çalıştırdığı işçinin ücretini, zirai ilaç, gübre, tohum borçlarını ve birikmiş mazot borcunu bile ödeyemez hale geldiğini ifade etti. Banka kredi taksitlerini karşılayacak gücün kalmadığını, bazı üreticilerin bakım masraflarını kısmak zorunda kalarak elle budama yerine makineyle budamayı düşündüğünü belirtti.

Çözüm çağrısı ve beklentiler:

Doğan, sulama birliklerinin üreticilerin ekonomik şartlarını dikkate alması gerektiğini, erken tahsilat taleplerinin çiftçi üzerindeki baskıyı artıracağını söyledi. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü'nün birlikleri uyarması ve tahsilat için aralık ayı sonunun beklenmesi yönünde adım atılmasını talep etti.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN