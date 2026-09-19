Çiftçi buluşmaları Zonguldak'ta üreticileri destek ve ÇKS sürecine hazırladı

Program ve organizasyon

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından düzenlenen 'Çiftçi Buluşmaları'nda üreticilere tarımsal desteklemeler hakkında kapsamlı bilgi verildi. Toplantılar, bölgedeki üreticilerin güncel uygulamalar ve desteklerden yararlanma koşulları konusunda bilinçlendirilmesini amaçladı.

Tarımsal destekler ve başvuru koşulları:

Toplantılarda özellikle bitkisel üretim ve hayvancılık alanındaki desteklemeler detaylandırıldı. Üreticilere hangi desteklerden yararlanabilecekleri, başvuru şartları, gerekli belgeler ve başvuru takvimi aktarıldı. Ayrıca desteklerden yararlanma kriterleri ve sık karşılaşılan eksiklikler üzerinde durularak, üreticilerin soruları cevaplandı.

2027 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları:

Program kapsamında 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süreci de ele alındı. Üreticilere başvuru adımları, yapılması gereken işlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı şekilde anlatıldı. Yetkililer, kayıtların doğru ve zamanında yapılmasının desteklerden yararlanma açısından önemine vurgu yaptı.

Toplantılarda ayrıca çiftçilerin talepleri ve uygulamaya ilişkin geri bildirimleri dinlendi; tarımsal üretim süreçleri ile desteklerden yararlanma mekanizmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe müdürlükleri aracılığıyla yapılan bu bilgilendirmelerin, üreticilerin başvuru süreçlerine hazırlık sağlaması hedefleniyor.

ZONGULDAK’TA DÜZENLENEN "ÇİFTÇİ BULUŞMALARI"NDA ÜRETİCİLERE TARIMSAL DESTEKLEMELER İLE 2027 YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.