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Çiftçi cami çıkışında esnafla buluştu: limonlu çayda gönül alışverişi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası esnafı ziyaret edip limonlu çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çiftçi cami çıkışında esnafla buluştu: limonlu çayda gönül alışverişi

cami ziyareti ve esnaf buluşması:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cuma namazını Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kıldı. Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek ve esnafı ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Çiftçi, bir büfede esnafın ikram ettiği limonlu çay eşliğinde sohbet etti; vatandaşların samimi karşılamaları ve güler yüzleri için teşekkür etti.

sosyal medya paylaşımı ve temenniler:

Bakan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda buluşmayı aktardı ve hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Paylaşımında birlik ve beraberliğin daim olması, esnafın kazancının bereketlenmesi ve milletin huzurunun devam etmesi temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Çiftçi, cuma namazının ardından esnafı ziyaret etti

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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