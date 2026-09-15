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Çiftçi: iade süreçleriyle organize suç ağlarını yurtdışında da çökertiyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 8 ayda 684 kişinin iadesini sağladıklarını, Gürcistan'dan 438 kişinin teslim edildiğini ve Avrupa ziyaretleri planladığını açıkladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Merve Çelik

Çiftçi: iade süreçleriyle organize suç ağlarını yurtdışında da çökertiyoruz

Çiftçi: iade süreçleriyle organize suç ağlarını yurtdışında da çökertiyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amasya'da yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadelede yurtdışı iş birliğini güçlendireceklerini söyledi. Çiftçi, yakın dönemde Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya iade görüşmeleri için ziyaretler gerçekleştireceğini duyurdu.

gürcistan ve iade verileri:

Çiftçi, Gürcistan ziyareti kapsamında yapılan temaslara işaret ederek, "Gürcistan bu sene içerisinde bize kırmızı bültenle aradığımız 438 kişiyi iade etti. Şimdiye kadar 866 kişiyi iade etmişken bu yılın içerisinde 438 kişiyi iade etmeleri bizim açımızdan önemli bir rakam" ifadelerini kullandı.

8 aylık döneme ilişkin somut rakamları paylaşan bakan, bu sürede Türkiye'de suç işleyip yurtdışına kaçan 684 kişinin ülkeye iade edilmesini sağladıklarını ve bu kişilerin 167'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu belirtti.

yurtdışında takip ve iade politikası:

Çiftçi, organize suç örgütlerinin sınır dışına çıkarak faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilmeyeceğini vurguladı: "Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurtdışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurtdışında da takip ediyoruz. Yurtdışında da yakalayıp adalete teslim ediyoruz."

Bakan, bu kapsamda iade süreçlerinin hızlandırılması ve bilgi paylaşımının artırılması için Avrupa'da temaslarını sürdüreceklerini, önümüzdeki günlerde Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya ziyaretler gerçekleştireceğini kaydetti.

siber devriyeler ve okulların güvenliği:

Çiftçi, aynı zamanda siber suçlarla yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. "Atılan siber devriyeler sonucu bu yıl 184 bin suç unsurunun belirlendiğine" dikkat çekti ve siber alandaki müdahalelere ilişkin şu rakamları paylaştı: "40 bin web sayfasını kapattık. 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik. 62 bin 500 yasadışı bahis sitesini kapattık." Bakan, bu suçların mağdurlarının gerçek insanlar olduğunu vurguladı.

Açılan yeni eğitim yılına ilişkin olarak düzenlenen operasyonlara da değinen Çiftçi, "Dün sabaha karşı 48 noktada yaptığımız operasyonlar sonucunda bin 8 kişiyi gözaltına aldık. Siber dünyada daha çok ilan veren, eleman devşirmeye çalışan, tehdit eden suç örgütlerine yönelikti" dedi.

Organize suç örgütlerine yönelik daha geniş kapsamlı operasyonlarda ise "2 bin 477 kişi gözaltına alınmış oldu. Neredeyse bir gün içerisinde 3 bin 500 kişiye yönelik olarak işlem yapıldı" sözlerini kullanan Çiftçi, bu operasyonların Adalet Bakanlığı ile koordineli yürütüldüğünü belirtti.

Bakan, bu kapsamlı mücadele çizgisinin süreceğini bildirerek, "Bundan sonra da operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ve denetimlerin yerel ayağı olarak Çiftçi'nin Amasya Valiliği ile AK Parti Amasya İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdiği de aktarıldı.

Bakan Çiftçi: &quot;Organize suç örgütleri peşlerini bırakacağımızı zannetmesin. Onları yurtdışında da...

Bakan Çiftçi: "Organize suç örgütleri peşlerini bırakacağımızı zannetmesin. Onları yurtdışında da takip ediyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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