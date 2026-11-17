görüşme detayları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi görüşmeleri için katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

bütçe görüşmeleri:

Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda süren 2027 bütçe görüşmelerine katıldı. Komisyon çalışmaları sırasında verilen arada yapılan görüşme, Bakan Çiftçi’nin komisyondaki katılımı çerçevesinde gerçekleşti.

ziyaretin seyri:

Görüşme, Bahçeli’nin TBMM’deki makamında basına kapalı olarak yapıldı ve kısa sürdü. Toplantının ardından Bahçeli, Bakan Çiftçiyi makam kapısına kadar çıkararak uğurladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ.