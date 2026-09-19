Çiftçinin omzundaki yük büyüyor: doğal afetler tarımsal üretimi zorluyor

Uşak ziyaretinde üreticinin gündemini aktardı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uşak Ziraat Odası Başkanlığı'na yaptığı ziyarette Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık ile bir araya geldi. Toplantıda tarım sektörünün güncel durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve özellikle doğal afetlerin üretime etkileri detaylı biçimde ele alındı.

doğal afetlerin yarattığı mali yük:

Bayraktar, doğal afetlerin çiftçiye sadece verim kaybı değil aynı zamanda ciddi bir maliyet yükü getirdiğini vurguladı. Geçen yıl yaşanan don felaketinin 65 vilayeti etkilediğini, bunun hemen ardından gelişen kuraklık nedeniyle birçok bölge ve üretimin olumsuz etkilendiğini söyledi. Ayrıca yağışların ülkeye bereket getirdiğini kabul ederken, bazı bölgelerde aynı yağışların su baskını, sel ve dolu gibi yeni afetlere yol açtığına dikkat çekti.

Bayraktar, son yıllarda daha önce az görülen olayların da sahada etkili olmaya başladığını belirterek hortum gibi afetlerin de kayda değer düzeyde görüldüğünü ifade etti. Bu çok yönlü afet tablosunun çiftçiye hem üretim hem de ekonomik açıdan ağır yükler getirdiğini söyledi.

destek beklentileri ve yürütülen çalışmalar:

Bayraktar, don felaketleri için yapılan yardımların olduğunu, kuraklık konusunda ise sürecin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiğini ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ayrıca çiftçilerin aldığı temel desteklerde 2026 için bir artış olduğunu ve bu artışın olumlu karşılandığını belirtti.

Toplantıda, afetlerin yol açtığı zararların tespiti, hızlı yardım mekanizmalarının işletilmesi ve uzun vadede risk azaltıcı tedbirlerin hayata geçirilmesinin önemi öne çıktı. Bayraktar, afetlerden uzak bir yıl dileğini yineleyerek üreticinin destek beklentisinin sürdüğünü vurguladı.

Uşak temasları çerçevesinde yapılan görüşmelerin, bölgedeki üreticilerin sorunlarının merkezi düzeyde daha görünür hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor. Bayraktar ve yerel oda yetkilileri, önümüzdeki dönemde hem acil müdahale hem de sürdürülebilir destek planları üzerinde çalışılmasının gerekliliğini dile getirdi.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, BİR DİZİ ZİYARET VE TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE UŞAK’A GELDİ.