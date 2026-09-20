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Çiftçiye geçim garantisi vurgusu: Özgür Özel Yalova'da üreticilerle buluştu

Özgür Özel, Yalova'da kivi ve süs bitkisi üreticileriyle bir araya gelerek Yeni Parti'nin 'çiftçiye geçim garantisi' vaadini ve parti reformlarını açıkladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Merve Çelik

Çiftçiye geçim garantisi vurgusu: Özgür Özel Yalova'da üreticilerle buluştu

Yalova temasları:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program için geldiği Yalova'da Altınova'ya bağlı Subaşı beldesinde kivi üreticileriyle bir araya geldi. Türkiye'de 1989 yılında kurulan ilk kivi bahçesinin üreticilerinden sorun ve talepleri dinleyen Özel, kent merkezinde süs bitkisi üreticileri ve emeklilerle de görüştü.

Program kapsamında Garden A.Ş.'nin kafesinde üreticilerin şikâyetlerini dinleyen Özel; Gazipaşa Caddesi'nde yürüyüş yaptı, kent meydanında kısa süreli basketbol oynadı ve dördüncü denemesinde basket atmayı başardı. Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ile birlikte CHP'den istifa eden 103 yaşındaki Abudurrahman Gezere de Yeni Parti rozeti taktı.

Üreticilerin gündemi ve ekonomik tablo:

Özel, Yalova'daki üreticilerin en büyük sıkıntılarının izinsiz ithalat, fiyat dalgalanmaları ve artan borç-faiz yükü olduğunu belirtti. Kivi üreticilerinin bölgedeki yüksek verimle yıllarca gelir sağladığını ancak son on yılda zorlukların arttığını vurguladı. Özel, geçen yıl İran'dan izinsiz gelen kivinin sektör üzerinde ağır etkisi olduğunu belirtirken, 'burada 90 liraya satılacak kivi 40 liraya düştü' örneğini öne çıkardı.

Tarım sektöründe benzer sorunların farklı bölgelerde de görüldüğünü söyleyen Özel, üretim planlaması, destekleme politikaları ve çiftçilerin alım garantisi konularının acil gündem maddeleri olduğunu ifade etti.

Yeni Parti'nin vaatleri ve örgütlenme kararları:

Özel, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek emekli maaşlarının alım gücündeki erimeye dikkat çekti. Yeni Parti'nin vaatleri arasında köprü geçiş garantileri yerine doğrudan üretici desteğine odaklanma bulunduğunu belirterek, Yalova'dan verdiği mesajı şu sözlerle özetledi: “AK Parti'nin kara düzenine inat, Yeni Parti'nin yeni düzeninde böyle köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz.”

Kadın istihdamına yönelik olarak her mahalleye kreş açılması ve kadınların işgücüne katılımının artırılmasına dönük düzenlemeler yapılacağını açıklayan Özel, parti içi reformlardan da söz etti. Buna göre milletvekilliğinde iki dönem, parti içi görevlerde ise üç dönem sınırı getirilecek.

Siyasi mesajlar ve yerel seçim değerlendirmeleri:

Yalova'daki yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerinde Özel, yerel iradenin önceliğine vurgu yaptı: 'Yalova kimi diyorsa Yalova'yı o yönetecek, İstanbul kimi diyorsa İstanbul'u o yönetecek.' İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara da eleştiri yönelten Özel, farklı siyasi görüşlerden demokratları Yeni Parti'ye davet etti.

Özel, kapıların 'tüm muhafazakarlarla, tüm milliyetçilerle, Kürt demokratlarla, sosyalist demokratlarla, liberal demokratlarla' açık olduğunu belirterek partinin cumhuriyetin kuruluş değerlerine bağlı bir kitle partisi olacağını ifade etti.

Programın sonunda Özel, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbaye ve daha önce CHP'den ayrılan diğer isimlere parti rozetleri taktı. Yalova temasları üreticilerle doğrudan görüşmelere, saha gözlemlerine ve Yeni Parti'nin politika vaatlerinin yerelde anlatılmasına odaklandı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, YALOVA&#039;DA KONUŞMA YAPTI.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, YALOVA'DA KONUŞMA YAPTI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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