Yüreğir Ziraat Odası'ndan finansman talebi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, finansman sıkıntısı yaşayan üreticilerin Ziraat Bankası kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini söyledi. Doğan, yeni kredi başvurusunda mevcut borcun kapatılmasının şart koşulmasının üreticinin önünü tıkadığını belirtti.

Çiftçinin finansman sıkıntısı:

Artan girdi maliyetleri ve ürünlerin değerinde satılamaması nedeniyle üreticinin gelir ile gider arasındaki makasın açıldığını vurgulayan Doğan, "Çiftçilerimiz bir yandan borçlarını ödemeye, bir yandan da yeni sezon için hazırlık yapmaya çalışıyor" dedi. Üreticinin borcunu çevirmeye çalışırken ya tarlasını ekemediğini ya da daha fazla borçlanmak zorunda kaldığını belirtti.

Doğan, bu şartlar altında birçok çiftçinin üretimden çekilmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunarak özellikle verimin ve ekim zamanının kritik olduğunu hatırlattı.

Çözüm önerileri ve uyarı:

Başkan Doğan, çözüm olarak mevcut borcun kapatılması şartının kaldırılmasını ve üreticiye yeni finansman imkanı sağlanmasını önerdi. Ayrıca borçların faizsiz olarak ertelenmesinin kısa vadede üreticiye nefes aldıracağını söyledi.

Doğan, tarımsal üretimin ülke ekonomisi için hayati olduğuna dikkat çekerek, "Tarım, ertelenemeyecek bir sektördür" ifadesini kullandı ve gecikmeden adım atılması çağrısında bulundu. "Çiftçi üretmeye devam ederse ülkemiz kazanır" sözleriyle uyarısını tamamladı.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, FİNANSMAN SIKINTISI YAŞAYANÇİFTÇİLER İÇİN ZİRAAT BANKASI KREDİ BORÇLARININ FAİZSİZ ERTELENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.