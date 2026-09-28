Çifte zaferle döndü: Oğuz Taşhan'ın uluslararası çıkışı

Milli motosikletçi Oğuz Taşhan, Bulgaristan’ın Samokov kentindeki A1 Motor Park Pistinde 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen iki yarışı da kazanarak sezonun kritik bölümünde üstünlük sağladı. Taşhan, Uluslararası SSP300 kategorisindeki ilk uluslararası sezonunda elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti.

samokov'da yarışların akışı:

26-27 Eylül günlerinde gerçekleştirilen iki yarışta da podyumun en üst basamağında yer alan Taşhan, bu performansla pistte rakiplerine şans tanımadı. Günün yarışları, sürücünün tutarlılığı ve yarış içi kararları sayesinde kontrolü elinde tuttuğu bir görüntü sergiledi ve iki net birincilik olarak sonuçlandı.

sezonun genel tablosu:

Taşhan, 2026 sezonunda mücadele ettiği üç farklı şampiyonada iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sporcu, FIM Avrupa Supersport 300 Kupası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonasında SSP300 kategorisinin şampiyonu olurken, BMU Avrupa Pist Şampiyonasını şampiyonun yalnızca bir puan gerisinde genel klasman ikincisi olarak tamamladı. Bu sonuçlarla Taşhan hem Avrupa şampiyonu hem de Adriyatik Ülkeleri Şampiyonu oldu; Balkan ülkeleri klasmanında ise bir puan farkla ikinci sırada yer aldı.

Taşhan’ın ilk uluslararası SSP300 sezonundaki bu yükselişi, hem kişisel profilinde hem de Türk motosiklet sporunun Avrupa arenalarındaki görünürlüğünde kayda değer bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ OĞUZ TAŞHAN, BULGARİSTAN A1 PARK’TA MÜCADELE ETTİĞİ İKİ YARIŞTA DA RAKİPLERİNE ŞANS TANIMADI VE ÇİFTE ŞAMPİYONLUK KAZANDI.