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Çifteler'de galeride başlayan kavga can aldı: iki şüpheli tutuklandı

Eskişehir Çifteler'de oto galerici Emrah Yakar'ın ölümü soruşturmasında gözaltındaki 3 şüpheliden ikisi tutuklandı, biri adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:27

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çifteler'de galeride başlayan kavga can aldı: iki şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Eskişehir'in Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana gelen olayda, oto galerisi işleten Emrah Yakar (25) ile iş yerinde bulunan kişilerin arasında kavga çıktı. Kavgada Yakar, aldığı kesici alet darbesiyle ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Yakar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yakar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerindeki şüpheliler ve gözaltı:

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişiler arasında maktulün ağabeyi olarak belirtilen A.Y. (26), diğer bir A.Y. (21) ile U.Ç. (41) bulundu. Üç şüpheli, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Adli süreç ve karar:

Çifteler Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden iki kişi mahkeme tarafından tutuklandı. Mahkeme kararıyla tutuklanan isimler A.Y. ve A.Y. olarak kayıtlara geçti. Diğer şüpheli U.Ç. hakkında ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.

Soruşturma kapsamında yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;İN ÇİFTELER İLÇESİNDE OTO GALERİCİLİK YAPAN EMRAH YAKAR&#039;IN KESİCİ ALETLE YARALANMASI...

ESKİŞEHİR'İN ÇİFTELER İLÇESİNDE OTO GALERİCİLİK YAPAN EMRAH YAKAR'IN KESİCİ ALETLE YARALANMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI, 1'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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