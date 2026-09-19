Çifteler'de galeride çıkan tartışma can aldı, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın geçtiği yer ve müdahale:

Eskişehir’in Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde yaşanan olayda, oto galericilik yapan 25 yaşındaki Emrah Yakar ile iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Yakar, alınan kesici alet darbesi ile ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Çifteler Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Emrah Yakar yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve gözaltına alınanlar:

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı ve olayda kullanıldığı belirtilen suç aletini ele geçirdi. İncelemeler sonucunda maktulün ağabeyi A.Y. (26) ile diğer şüpheliler U.Ç. (41) ve A.Y. (21) gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube ekiplerince ifadeleri alınan üç kişi, geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah Çifteler Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözlem ve soruşturmanın durumu:

Olayın nedenine ilişkin ayrıntılar ve soruşturmanın seyri adli süreçle birlikte şekillenecek. Emniyet ekiplerinin delil toplama çalışması ile adli işlemler sürüyor.

ESKİŞEHİR'İN ÇİFTELER İLÇESİNDE OTO GALERİCİLİK YAPAN 25 YAŞINDAKİ EMRAH YAKAR'IN KESİCİ ALETLE YARALANMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN, ARALARINDA AĞABEYİNİN DE BULUNDUĞU 3 ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.