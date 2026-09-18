Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Çifteler'de 'kıza laf atma' tartışması kanlı bitti: bir kişi ağır yaralandı

Çifteler'de 'kıza laf atma' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü; 42 yaşındaki Mesut K. karnının sol altından yaralandı, şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çifteler'de 'kıza laf atma' tartışması kanlı bitti: bir kişi ağır yaralandı

Olayın gelişimi

Eskişehir'in Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi'nde iddiaya göre "kıza laf atma" meselesi nedeniyle Mesut K. (42) ile M.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve şüpheli M.Ç., bıçakla Mesut K.'yi karnının sol alt kısmından yaraladı.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan 42 yaşındaki Mesut K., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayın ardından kaçmaya çalıştığı belirtilen şüpheli M.Ç., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

MESUT K.

MESUT K.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü