Çifteler'de 'kıza laf atma' tartışması kanlı bitti: bir kişi ağır yaralandı

Olayın gelişimi

Eskişehir'in Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi'nde iddiaya göre "kıza laf atma" meselesi nedeniyle Mesut K. (42) ile M.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve şüpheli M.Ç., bıçakla Mesut K.'yi karnının sol alt kısmından yaraladı.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan 42 yaşındaki Mesut K., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayın ardından kaçmaya çalıştığı belirtilen şüpheli M.Ç., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

MESUT K.