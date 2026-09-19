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Çiftlik avlusunda traktörün altına kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde Barbaros Mahallesi'ndeki çiftlik avlusunda, saat 17.15'te geri manevra yapan traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi; baba gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çiftlik avlusunda traktörün altına kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi

Konya'nın Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi 92824. Sokak'ta bulunan bir çiftlik evinin avlusunda akşam saatlerinde yaşanan kazada, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Mohammad Akbar T. yönetimindeki traktör, geri manevra yaptığı sırada avluda bulunan çocuğa çarptı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Traktörün altında kalan çocuğu gören ev sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Soruşturma ve inceleme:

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Traktör sürücüsü Mohammad Akbar T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği avluda ve traktör üzerinde detaylı inceleme yaptı. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE ÇİFTLİK EVİNİN AVLUSUNDA GERİ MANEVRA YAPAN TRAKTÖR, 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA...

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE ÇİFTLİK EVİNİN AVLUSUNDA GERİ MANEVRA YAPAN TRAKTÖR, 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI. TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN KÜÇÜK ÇOCUK, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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