Çığlı kontrol noktasında büyük uyuşturucu yakalaması: 21 kilo 700 gram metamfetamin

operasyonun detayları:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çığlı Köyü Serbest Yol Kontrol Noktası'nda durdurdukları yabancı plakalı tırta arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede toplam 21 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

ele geçirilen madde ve paketleme:

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, uyuşturucu 44 paket halinde tırda bulundu. Paketlerin içeriği ve ambalaj biçimi üzerinden yapılan ilk tespitler kayıt altına alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak başlatılan işlemler kapsamında; ele geçirilen maddelere el konulduğu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Valilik açıklamasında, konuyla ilgili adli süreçlerin sürdüğü ve gerekli tahkikatın yapıldığı belirtildi.

HAKKÂRİ’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, KIRGIZİSTAN PLAKALI BİR TIRDA 21 KİLO 700 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.