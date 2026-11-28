Cihat Aşkın radyo programında albüm tarihini açıkladı:

Uluslararası sahnelerde Türk keman sanatını temsil eden Cihat Aşkın, Esenler Belediyesi tarafından yayınlanan Radyo Esenler'de Ali Demirtaş'ın sunduğu Bu Ne Demek? programında sanat yaşamına ve yeni projelerine dair açıklamalarda bulundu. Program sırasında sanatçı, uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü albümünün müjdesini Radyo Esenler dinleyicileriyle paylaştı.

Müziğe başlangıç ve sanat anlayışı:

Aşkın, müzik yolculuğunun çocukluk yıllarında ailesinin hediye ettiği mandolinle başladığını anlattı. İlkokul öğretmeninin kendisine öğrettiği üç notanın bile kariyerinde ne kadar belirleyici olduğunu vurgulayan sanatçı, eski kemanının kokusunu hâlâ unutamadığını ifade etti. Keman çalmanın kendisi için bir meslekten çok aşk olduğunu belirten Aşkın, sanatı bitmeyen bir arayış olarak tanımladı ve sanatın insanlığa ulaşmanın, bireyin kendini geliştirmenin aracı olması gerektiğini söyledi.

Kök zaman teorisi ve kültürel sentez:

Konuşmasında kültürel değerlere dair geliştirdiği "Kök Zaman" teorisinden de söz eden Aşkın, Türkiye'nin Doğu ve Batı müziğinin zenginliklerini bir arada taşıyan bir coğrafya olduğuna dikkat çekti. Doğu müziğinin makamsal yapısı ile Batı müziğinin mimari disiplininin birbirini tamamladığını belirten sanatçı, bu bağlılığı "Biz sentezin kendisiyiz" sözleriyle özetledi.

Radyo Esenler'de yaptığı açıklamada Aşkın, albümün adının Aşkın Tangosu olduğunu ve eserin 4 Aralık tarihinde Kalan Müzik etiketiyle yayımlanacağını ilk kez program aracılığıyla duyurdu. Sanatçı, albümde yer alan düzenlemelerde birlikte çalıştığı kıymetli müzisyenlerle ortaya çıkan çalışmanın dinleyicilerde güçlü bir etki bırakacağına inandığını belirtti.

Program boyunca hem kişisel anekdotlara hem de müziğin toplumsal ve kültürel boyutuna değinen Aşkın, çocukluktan gelen deneyimlerin ve erken keşfin yetenek gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Yeni albümün yayımlanmasıyla birlikte sanatçının söylemleri ve eserleri, dinleyiciyle yeniden buluşacak bir dönemin de habercisi niteliğinde.

ULUSLARARASI SAHNELERDE VERDİĞİ KONSERLERLE TÜRK KEMAN SANATINI BAŞARIYLA TEMSİL EDEN CİHAT AŞKIN, RADYO ESENLER’DE "BU NE DEMEK?" PROGRAMINA KONUK OLDU.