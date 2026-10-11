Çıkınlar Yaylası'nda otomobil uçuruma yuvarlandı; dört kişi hastaneye kaldırıldı

kaza anı ve araçta yaşananlar:

Bolu'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirilen 14 EY 907 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Olay, Çıkınlar Yaylası mevkiinde gerçekleşti. Kaza sırasında araçta bulunanlar arasında sürücü E.Y. ile yolcular Z.Y., Z.K. ve F.K. yer aldı; hepsi kazada yaralandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralıları bulundukları yerden çıkartarak yol kenarına taşıdı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Kazanın meydana geldiği alanın coğrafi yapısı ve akşam saatleri nedeniyle kurtarma çalışmaları koordineli şekilde yürütüldü; ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralıların güvenli biçimde çıkarılması sağlandı.

soruşturma ve ilerleyen süreç:

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik inceleme ve olay yeri çalışmaları, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi açısından takip edilecek. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bilgi paylaşılacağını bildirdi.

BOLU’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL UÇURUMA UÇTU. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.