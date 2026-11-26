Manavgat Belediyesporlu oyuncu serbest bırakıldı

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Manavgat Belediyespor-1955 Seydişehir Alüminyumspor karşılaşması sonrasında çıkış tünelinde yaşanan olaylar nedeniyle tutuklanan futbolcu Cengizhan Kasap, mahkeme sürecinde yapılan itiraz sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayın gelişimi:

Maç sonrası meydana gelen söz konusu olayda Cengizhan Kasap'ın rakibine kafa attığı iddiası üzerine savcılık işlem başlatmış ve oyuncu kısa süre önce tutuklanmıştı. Yapılan itirazın ardından adli makamlar, Kasap hakkında tutuksuz yargılama kararı verildiğini bildirdi.

Belediye ve kulüp açıklamaları:

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek yaşananları tasvip etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Futbolcumuz Cengizhan’ın tutukluğuna yapılan itiraz ardından Cengizhan’ın tutuksuz yargılanmasına karar vermiştir" dedi.

Çiçek ayrıca sporu barış ve kardeşlik alanı olarak niteleyerek, "Gönül isterdi ki sahalarımızda sportmenlik dışı olaylar yaşanmasın. Manavgat Belediyespor kulübü olarak bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Kulüp yönetimi de benzer bir şekilde sahalarda disiplinin sağlanacağı ve gerekli önlemlerin alınacağı taahhüdünde bulundu.

Karşılama sonrası rakibine kafa attığı için tutuklanan futbolcu serbest bırakıldı