Çil keklikler Şuhut'tan Burdur'un doğasına bırakıldı

Çil kekliklerin doğaya salınması

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen 200 çil keklik, Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyünde düzenlenen programla doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Programın organizasyonu ve uygulaması:

Etkinlik, Burdur Valiliği himayelerinde ve Burdur Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Afyonkarahisar-Şuhut Keklik Üretim İstasyonu’ndan getirilen kuşlar, Kargı köyü Karacaören II Barajı kırsalında doğaya salındı.

Neden yapıldı ve beklenen etkiler:

Program, doğal yaşamın korunması, yaban hayvanlarının kendi doğal ortamlarında desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlama amacıyla düzenlendi. Salınan kekliklerin bölgedeki ekolojik dengeye uyum sağlaması ve türün yerel popülasyonuna katkıda bulunması hedeflendi.

Yapılan salım, yerel yaban hayatının güçlendirilmesine yönelik adımlardan biri olarak uygulanmış olup, doğaya bırakılan keklikler doğal yaşam alanlarıyla buluşturuldu.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDEKİ KEKLİK ÜRETİM İSTASYONU’NDA YETİŞTİRİLEN 200 ÇİL KEKLİK, BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNE BAĞLI KARGI KÖYÜNDE DÜZENLENEN PROGRAMLA DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI.