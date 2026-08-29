Çıldır'da kaldırım dönüşümü başladı: yaya konforu öncelik

Çıldır Belediyesi kaldırım yenileme çalışmalarına başladı

Çıldır Belediyesi, ilçe genelinde yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla kapsamlı bir kaldırım yenileme programı başlattı. Belediye ekipleri, zamanla yıpranan kaldırımları tespit ederek uygulamaya alıyor.

çalışmanın kapsamı ve yöntemi:

Çalışmalarda modern ve dayanıklı malzemeler kullanılıyor; mevcut altyapının ihtiyaçlarına göre onarım veya tamamıyla yenileme yapılıyor. Ekipler, planlanan programa uygun şekilde bölge bölge ilerleyerek işleri etap etap tamamlayacak.

hedefler ve yerel yönetimin yaklaşımı:

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, projenin ilçenin altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı. Başkan Azizoğlu, belediyenin altyapı hizmetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

Yetkililer, yenilenecek kaldırımların günlük kullanımda yaya güvenliğini ve konforunu artırmasının öncelikli amaçlardan biri olduğunu, çalışmanın tamamlanmasının ardından sokaklarda erişilebilirlik ve düzen açısından gözle görülür iyileşmeler beklediklerini aktarıyor.

ÇILDIR BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE YAYA ULAŞIMINI DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK AMACIYLA KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.