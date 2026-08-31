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Çilimli gençlerini bekleyen merkez için çalışmalar yerinde değerlendirildi

Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, ilçedeki Gençlik Merkezi inşaatını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Çilimli gençlerini bekleyen merkez için çalışmalar yerinde değerlendirildi

İnceleme sahada gerçekleşti:

Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, ilçede yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Yapım sürecinde gelinen son durumu yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette yetkililer sahadaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalışmalar ve süreç değerlendirmesi:

İnşaat alanında yürütülen faaliyetler yerinde incelendi; ekiplerin ilerleyişi, iş programı ve uygulama kalitesi hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı. Altıntaş ve Yıldız, projenin planlanan iş takibi ve tamamlanma sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Gençlere yönelik hedefler:

Proje, gençlerin sosyal, kültürel ve çeşitli etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri bir merkez olarak hizmet vermesi amacıyla planlanıyor. İnceleme, yetkililerden bilgi alınmasının ardından çalışmaların devam edeceği bilgisiyle sona erdi.

ÇİLİMLİ KAYMAKAMI AHMET ALİ ALTINTAŞ VE BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ YILDIZ, İLÇEDE YAPIMI DEVAM EDEN...

ÇİLİMLİ KAYMAKAMI AHMET ALİ ALTINTAŞ VE BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ YILDIZ, İLÇEDE YAPIMI DEVAM EDEN GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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