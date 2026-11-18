Çilimli OSB'de altyapı incelemesi gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Çilimli Organize Sanayi Bölgesinde yapılması planlanan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeye ilgili birim müdürleri ve İl Özel İdaresi personeli katıldı.

Saha incelemesi sırasında:

Çelik ve ekibi, bölgedeki mevcut altyapı koşullarını gözlemleyerek planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen saha turunda, yapılması öngörülen çalışmaların kapsamı ve öncelikleri üzerinde duruldu.

Ele alınan altyapı ihtiyaçları:

İnceleme esnasında, bölgenin altyapı gereksinimleri yerinde değerlendirildi ve ilgili birimler arasında bilgi paylaşımı sağlandı. Yapılan görüşmelerde, planlanan çalışmaların uygulanabilirliği ve saha koşullarına uygunluğu üzerinde duruldu.

Çalışma, Düzce İl Özel İdaresi tarafından sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde gerçekleştirildi. İnceleme sonunda, tespit edilen hususlar not edilerek ilgili birimlerle değerlendirilmeye alınacak.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ NURİ ÇELİK, ÇİLİMLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) YAPILMASI PLANLANAN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.