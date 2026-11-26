Çilimli OSB yönetiminde olağan toplantı gerçekleştirildi

Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar, Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu tarafından ele alındı. Toplantı, Çilimli OSB Yönetim Binasında gerçekleştirildi ve bölgedeki proje takibi ile yatırım süreçlerinin koordinasyonu gündeme geldi.

Toplantıya; Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Çilimli İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Özlü ve Çilimli OSB Müdürü Mahmut Zenkin katıldı.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları:

Toplantıda, Çilimli OSB'de yapımı devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının son durumu değerlendirildi. Yönetim Kurulu, sahadaki uygulamaların takibi, planlanan işlerin zamanlaması ve gerekli koordinasyonun sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Yapılan değerlendirme, mevcut işlerin kesintisiz sürmesi için idari ve teknik adımların eş zamanlı yürütülmesine odaklandı.

Yatırım süreçleri ve eşgüdüm:

Gündemde ayrıca bölgede yatırımları devam eden firmaların süreçleri vardı. Katılımcılar, yatırımcılarla iletişimde koordinasyonun güçlendirilmesi, ruhsat ve altyapı taleplerinin hızlı çözümlenmesi ile bölgenin yatırımcı dostu yapısının korunması gerektiğini belirtti. Yönetim Kurulu, yatırım süreçlerinin izlenmesi ve mevcut projelerdeki ilerlemenin düzenli raporlanması kararı doğrultusunda eşgüdüm sağlayacak mekanizmaların önemine dikkat çekti.

Toplantı, Çilimli OSB'deki çalışmaların sürdürülebilir ilerleyişi için kurumlar arası iş birliğinin devam ettirilmesi ve yatırımcı taleplerinin takip edilmesi yönünde mutabakatla sonlandı. Yönetim, önümüzdeki dönemde uygulanacak adımların takibini sürdürecek.

DÜZCE VALİ YARDIMCISI MUSTAFA KILIÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇİLİMLİ OSB YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA, DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE YATIRIM SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.