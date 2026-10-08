Çilimli pazarında kalp sağlığı için saha çalışması

Çilimli pazaryerinde bilgilendirme standı kuruldu

Düzce’nin Çilimli ilçesinde, Dünya Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri pazaryerinde stant açarak vatandaşlarla bir araya geldi. Stantta yapılan bilgilendirmelerde kalp sağlığının korunması, risk faktörlerinin önlenmesi ve düzenli kontrollerin önemi vurgulandı.

Etkinlikte gerçekleştirilen uygulamalar:

Sağlık ekipleri, vatandaşların nabız ve tansiyon ölçümlerini yaptı; ölçüm sonuçlarına göre kısa yönlendirmeler sağladı. Ayrıca kalp sağlığına ilişkin hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtılarak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük yaşama nasıl entegre edileceğine dair pratik öneriler paylaşıldı.

Hedef ve farkındalık çalışması:

Çalışmada amaç, toplumda kalp ve damar hastalıklarına karşı farkındalığı artırmak ve bireyleri düzenli sağlık kontrollerine teşvik etmek olarak açıklandı. Sağlık ekipleri, pazaryerindeki yüz yüze iletişimle vatandaşların sorularını yanıtlayıp riskleri azaltmaya yönelik yaşam tarzı değişikliklerinin altını çizdi. Etkinlik, yerel halkın erişilebilir noktalarda sağlık hizmetleriyle buluşmasını sağlayarak bilincin yaygınlaştırılmasına katkı sundu.

ÇİLİMLİ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EKİPLERİ, DÜNYA KALP SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA PAZARYERİNDE STANT KURARAK VATANDAŞLARI KALP SAĞLIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ.