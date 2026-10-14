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Çilimli'de gençlerin koşusu: Amatör Spor Haftası'nda atletizm turnuvası

Çilimli'de düzenlenen Amatör Spor Haftası atletizm turnuvası, amatör sporu yaygınlaştırmayı ve gençlerin spor etkinliklerine katılımını artırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çilimli'de gençlerin koşusu: Amatör Spor Haftası'nda atletizm turnuvası

Çilimli'de atletizm turnuvası

DÜZCE (İHA) — Amatör Spor Haftası kapsamında Çilimli'de düzenlenen atletizm turnuvasında sporcular farklı branşlarda mücadele etti. Organizasyonun temel hedefi, amatör sporu yaygınlaştırmak ve gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmek olarak belirtildi.

müsabaka çeşitleri ve performanslar:

Turnuvada katılımcılar sprint, uzun atlama ve orta mesafe gibi çeşitli atletizm müsabakalarında performanslarını sergiledi. Yarışlar, sporcuların rekabetine ve teknik becerilerine tanıklık etti.

etkinliğin amaçları ve yerel önem:

Etkinlik, ilçede amatör spora ilgiyi artırmayı ve gençlerin düzenli sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmeyi amaçladı. Turnuva, katılımcıların mücadelesine sahne oldu ve amatör sporun yerel düzeyde görünürlüğünü artırdı.

AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇİLİMLİ’DE ATLETİZM TURNUVASI DÜZENLENDİ. SPORUN...

AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇİLİMLİ’DE ATLETİZM TURNUVASI DÜZENLENDİ. SPORUN YAYGINLAŞTIRILMASI VE GENÇLERİN SPORTİF FAALİYETLERE TEŞVİK EDİLMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TURNUVADA SPORCULAR MÜCADELE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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