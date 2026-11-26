maç özeti:

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. maçında Çimsa ÇBK Mersin, Mersin'de oynanan karşılaşmada İspanya temsilcisi BAXI Ferrol'ü 93-57 yenerek gruptaki beşinci galibiyetini elde etti. Karşılaşma, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve Mersin ekibi baştan sona üstün bir performans sergiledi.

maçın akışı:

İlk periyot 21-21 eşitlikle tamamlanırken, Çimsa ÇBK Mersin ikinci çeyrekte skor üstünlüğünü ele geçirip devreye 49-36 önde girdi. Üçüncü periyot sonunda skor 71-53 olurken son bölümde fark daha da açıldı ve mücadele 93-57'lik net bir skorla sonuçlandı.

oyuncu performansları:

Ev sahibi ekipte öne çıkan isimler arasında Leite 21 ve Burke 21 ile skor yükünü çeken oyuncular oldu. Iagupova 14, Thomas 16 ve Sinem Ataş 10 sayı ile takımın skor katkısını tamamladı. Büşra Akbaş 7, Diaby 4 sayı kaydederken Esra Ural, Doğa Adıcan ve Azra Erçelik forma giydi fakat sayı bilgileri listede yer almadı.

BAXI Ferrol cephesinde ise Shaw 5, Castedo 7, Melia 3, Galickova 2, Doogan 10, Mestres 10, Sotolova 7, Priede 4 ve Benitez 9 sayı ile kayıtlara geçti; Martinez'in skor bilgisi listede belirtilmedi.

Hakemler: Maximilian Meiler (Almanya), Eduard Uhrin (Slovakya), Raphaela Reiner (Avusturya). Salon: Servet Tazegül.

BASKETBOL FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI D GRUBU BEŞİNCİ MAÇINDA ÇİMSA ÇBK MERSİN, MERSİN'DE OYNANAN KARŞILAŞMADA İSPANYA'NIN BAXI FERROL TAKIMINI 93-57 YENDİ.