Çimsa ÇBK Mersin'den güçlü açılış

karşılaşma özeti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu açılış maçında Çimsa ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'u 72-59 mağlup etti. Maç boyunca ev sahibi takımın savunma düzeni ve tempoyu kontrol etmesi galibiyeti getirdi.

maç özeti:

Karşılaşma, Çimsa ÇBK Mersin'in sert savunması ve hızlı hücumlarıyla başladı; ilk periyot 22-9 ile ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Devre 36-29 olurken üçüncü periyotta Mersin farkı korudu ve son çeyreğe rahat girdi. Maç sonunda skor 72-59 şeklinde tescillendi.

Takım içinde skor yükünü çeken isimler öne çıktı: Burke 23 ve Leite 18 sayı üreterek takımın hücumunu taşıdı. Konuk ekipten Gaston 20 ve Alston 15 ile karşılık verdi, ancak Mersin'in kolektif savunması skoru dengeleyemedi.

kadrolar ve istatistikler:

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Luka Manojlovic (Sırbistan), Urfan Bayramlı (Azerbaycan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 18, Büşra Akbaş 3, Burke 23, Diaby 10, Samuelson 4, Thomas 6, Ayşenaz Harma 2, Sinem Ataş, Azra Erçelik, Iagupova 6, Esra Ural

Sleza Wroclaw: Gaston 20, Kulinsha 2, Alston 15, Strautmane, Melnicka 11, Maryam Gultekin 5, Puc, Gajda 2, Rutkowska 4

Periyot skorları: 1. Periyot 22-9, Devre 36-29, 3. Periyot 54-43.

FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI D GRUBU İLK MAÇINDA ÇİMSA ÇBK MERSİN, POLONYA'NIN SLEZA WROCLAW TAKIMINI 72-59 YENDİ.