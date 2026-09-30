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Çin gezisinde adli süreç iddiası: Fethiye meclis üyesi yurda dönemiyor

Temmuzda Fethiye heyetiyle Çin'e giden CHP'li meclis üyesi Ruhtan Başkaya'nın, yanında 18 yaşından küçük bir kız olduğu iddiasıyla gözaltında tutulduğu ve yurda dönemediği belirtildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çin gezisinde adli süreç iddiası: Fethiye meclis üyesi yurda dönemiyor

CHP'li meclis üyesinin Çin'de gözaltına alındığı iddiası

Ruhtan Başkaya, Temmuz ayında Fethiye Belediyesi heyetiyle Çin'e gitti. Heyet, Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitim ve incelemelere katıldı. Dönüşte Başkaya'nın Türkiye'ye dönemediği, hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede gözaltında tutulduğu bildirildi.

İddiaların içeriği:

Yerel kaynaklara göre Başkaya, bir eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Kızın 18 yaşından küçük olduğu iddia edilirken, olay sonrası Başkaya'nın yurda dönüşünün engellendiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Belediye ve parti açıklamaları:

Fethiye Belediyesi, olayın Çin makamlarınca incelendiğini belirterek durumun şahsi olduğunu ve belediyenin kurumsal yapısıyla ilgisi bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, programa katılan diğer kursiyerlerin de olayla herhangi bir ilişkisinin olmadığı vurgulandı.

CHP Muğla İl Başkanlığı ise Başkaya'nın Çin'de yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulduğunu ve İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini duyurdu.

CHP&#039;Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ RUHTAN BAŞKAYA

CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ RUHTAN BAŞKAYA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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