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Çınaraltı meydanı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı, durumu iyi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:07

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çınaraltı meydanı'nda trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza bilgileri:

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 ADD 393 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Hanifi O. idaresindeki 20 AJR 344 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Hanifi O. yaralandı.

müdahale ve tedavi:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Hafif ticari aracın sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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