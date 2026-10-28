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Çınarcık projesiyle Bursa'da altyapı yenileniyor, yollar sıcak asfalta kavuşuyor

Çınarcık Su Projesi ile BUSKİ, 17 ilçede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur hattı imalatları yapıp, tamamlanan güzergâhlarda sıcak asfalt uyguluyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:55

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çınarcık projesiyle Bursa'da altyapı yenileniyor, yollar sıcak asfalta kavuşuyor

altyapı seferberliği ve saha çalışmaları:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Su Projesi kapsamında şehir genelinde içme suyu altyapısını güçlendiriyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan çalışmalarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda nisan ayı itibarıyla 17 ilçede altyapı yatırımları yürütüldü. Ekipler, belirlenen güzergâhlarda altyapı imalatlarını tamamladıkça üstyapı onarımına ve yol kaplamalarına başladı.

BUSKİ ekiplerinin eylül ayında yaptığı çalışmalarda 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Dokuzuncu ayda ayrıca 27 bin 500 metrekare parke kaplama, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapıldı; ekipler 6 bin metreden fazla dere temizliği de gerçekleştirdi. Ekim ayında da altyapı güçlendirme çalışmaları sürdürüldü.

isale hattı çalışmaları ve üstyapı uygulamaları:

BUSKİ tarafından yürütülen çalışmalarda, Çınarcık Barajından Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan ana isale hattının Nilüfer Akçalar'daki 1 kilometrelik bölümü tamamlandı. Bu güzergâhta 2.200 ve 1.600 milimetre çapındaki çelik borular döşendi. Altyapı çalışmasının ardından yolun yeniden ulaşıma elverişli hale getirilmesi için tamamlanan 1 kilometrelik hatta 8 metre genişliğinde sıcak asfalt kaplama yapılıyor.

Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil, yolların hızla asfaltlanıp ulaşıma uygun hale getirildiğini belirterek, çalışmalar için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇINARCIK SU PROJESİ İLE ŞEHRİN İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİRKEN...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇINARCIK SU PROJESİ İLE ŞEHRİN İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİRKEN, ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI GÜZERGÂHLARDA SICAK ASFALT KAPLAMA GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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