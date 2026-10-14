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Çınarlıkuyu'da vatandaşın sesi: Hakan Şimşek talepleri not aldı

Başkan Hakan Şimşek, Çınarlıkuyu Mahallesi'nde vatandaşların altyapı, yol, çevre düzenlemesi ve sosyal alan taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Elif Demir

Çınarlıkuyu'da vatandaşın sesi: Hakan Şimşek talepleri not aldı

Çınarlıkuyu'da vatandaşın sesi: Hakan Şimşek talepleri not aldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, mahalle ziyaretleri kapsamında Çınarlıkuyu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi. Mahalle kıraathanesinde düzenlenen buluşmada başkan yardımcıları, Çınarlıkuyu Mahalle Muhtarı Murat Bardak ve çok sayıda mahalle sakini hazır bulundu.

Mahalle buluşmasının gündemi:

Toplantıda öncelikli olarak altyapı, yol, çevre düzenlemesi ve sosyal alanlar konusu öne çıktı. Vatandaşlar sokak ve yol iyileştirme, çevre temizliği ile sosyal kullanım alanlarının düzenlenmesine ilişkin taleplerini aktardı. Şimşek, gelen her talebi not aldırarak ilgili birimlerin değerlendirmesine sunulacağını belirtti.

Saha tespiti ve çözüm vurgusu:

Başkan Şimşek ziyaretlerin önemine değinerek, "İlçemize bağlı mahallelerimizde yaşayan yurttaşlarımızı ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinliyoruz. Bu kapsamda Çınarlıkuyu Mahallesi’nde halkımızla bir araya geldik. Eksiklikleri, sorunları, istekleri yerinde görüp, doğru çözümü bulmak adına bu ziyaretler bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca kadınların talepleri özel olarak dinlendi ve mahalle sakinleri karşılıklı görüş alışverişinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şimşek, alınan notların önceliklendirilip planlama sürecine aktarılacağını söyledi.

Buluşma, vatandaşların taleplerinin kayda geçirilmesinin ardından sona erdi; Şehzadeler Belediyesi ekipleri, not edilen konuları takip ederek çözüm yollarını hayata geçirme sözü verdi.

ÇINARLIKUYU MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK...

ÇINARLIKUYU MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, ALTYAPI, YOL, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SOSYAL ALANLARA İLİŞKİN TALEPLERİ DİNLEYEREK NOT ALDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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