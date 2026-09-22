Cinayet sonrası intihar: komşu zanlının polise söylediklerini aktardı

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta, dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, iddialara göre birlikte uyuşturucu madde kullanan Mehmet Emre Çalı (28), ağabeyi Emre Çalı (29), Mehmet Büyükırmak (35) ve Kadir Çiçek (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çiçek'in bıçak ve tabancayla üç kişiye saldırdığı, olay yerinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarının açık bırakılan kapıdan eve girerek cesetleri bulduğu bildirildi.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve soruşturma başlatıldı. Çalı kardeşlerin Akyurt Karacalar Mahallesi'nde toprağa verileceği, diğer cenazelerin defnedileceği yerin henüz netleşmediği açıklandı.

Şüphelinin yakalanması ve intiharı:

Olaydan birkaç saat sonra polis ekipleri şüpheliyi fark etti. Yaşanan kovalamaca sonrası Çiçek'in bir apartmana saklandığı, ekiplerin "teslim ol" çağrısına uymadığı ve kendisini tabancayla vurduğu belirtildi. İntihar eden Çiçek'in cenazesi de inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı; ilk bulgular ve incelemeler soruşturma dosyasına dahil edildi.

Komşuların ifadeleri:

Komşulardan Yaşar Yazar, şüphelinin kapılarına geldiğini ve sabah saatlerinde polisin peşinden geldiğini anlatarak, Çiçek'in polislere söylediği iddia edilen sözleri aktardı: "Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam." Yazar, zanlının madde bağımlısı gibi göründüğünü, kendisinin ve çocuklarının olay sırasında çok korktuğunu söyledi.

Bir diğer komşu Aynur Yılmaz ise olay anında evde olduklarını, önce silah sesleri duyduklarını ve daha sonra üç kişinin vurulduğunu öğrendiklerini belirtti. Yılmaz, "İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Her şey madde etkisi altında olmuş; kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar" dedi ve mahallede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ekledi.

Soruşturmada, iddiaya göre tarafların birlikte madde kullandığı ve tartışmanın cinayete dönüştüğü yönündeki ifadeler değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

ZANLI KADİR ÇİÇEK'İN KAÇTIĞI BİNA