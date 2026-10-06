Çin'de gözaltına alınan Fethiye meclis üyesinin fotoğrafları gündem oldu

Olayın gelişimi:

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, Temmuz ayında Fethiye Belediyesi heyetiyle birlikte Çin'e gitti. Heyet Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde eğitim ve incelemelerde bulundu. Yurda dönüş sırasında Başkaya'nın Türkiye'ye dönemediği, Çin'de adli süreç yürütüldüğü ve gözaltına alındığı öğrenildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre Başkaya, bir eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla bir otele girdikten kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Kızın 18 yaşından küçük olduğu iddia edildi; bu iddia soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Parti kararı ve sosyal medya paylaşımları:

CHP Muğla İl Başkanlığı, yürütülen adli soruşturma kapsamında Başkaya hakkında İl Disiplin Kurulu kararıyla kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı. Parti yönetimi kararı kamuoyuna duyurdu.

Sosyal medya incelemelerinde Başkaya'nın en son 10 Temmuz tarihinde yöresel kıyafetli Çinli genç kızlarla çekildiği fotoğraf ve videolar paylaştığı görüldü. Hesabında bu tarihten sonra başka hareketlerin yer almadığı kaydedildi.

Hukuki süreç ve kamuoyu:

Basına yansıyan bilgiler ışığında Başkaya'nın Çin'de yürütülen soruşturma nedeniyle 2 aydır gözaltında tutulduğu belirtiliyor. Yetkili makamlar ve parti temsilcileri süreç hakkında sınırlı bilgi paylaşırken, vatandaşlar arasında Başkaya'nın ülkeye dönüp dönemeyeceğine dair tartışmalar sürüyor.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor; resmi makamların ve tarafların açıklamaları ilerleyen günlerde takip edilecek.

CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ RUHTAN BAŞKAYA'NIN SOSYAL MEDYADA EN SON 10 TEMMUZ TARİHİNDE ÇEŞİTLİ VİDEO VE FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI.