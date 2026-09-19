Çine'de gönül buluşması: gazilere ve şehit ailelerine vefa yemeği

Aydın'ın Çine ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında gaziler ile şehit aileleri bir araya geldi. Çine Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, şehitlerin aziz hatırası yad edilirken gazilerin fedakârlıklarına şükran sunuldu.

Program detayları:

Programa Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, eşi Fatma Erdoğan, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Katılımcılar arasında sıcak ve samimi bir ortam hakim oldu; misafirlerle sohbetler yapılarak anılar paylaşıldı ve dayanışma duygusu pekiştirildi.

Etkinlik sırasında vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için hayatını feda eden şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Gazilere ise gösterdikleri cesaret ve fedakârlık dolayısıyla teşekkür edildi ve onların haklarının gözetileceğinin altı çizildi.

Kaymakamlığın mesajı:

Çine Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Açıklamada ayrıca "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ile gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; kendilerine sağlık, huzur ve esenlik diliyoruz" denilerek, destek ve dayanışma taahhüdü yinelendi.

Program, katılımcılarla gerçekleştirilen yemek ve sohbetin ardından sona erdi; organizasyon, ilçede birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine katkı sağladı.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ. PROGRAMDA GAZİLER İLE ŞEHİT AİLELERİ BİR ARAYA GELİRKEN, ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRASI VE GAZİLERİN FEDAKARLIKLARI YAD EDİLDİ.