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Çine'de kayıp ihbarı sonrası 15 yaşındaki genç cansız bulundu

Çine'de dün öğle saatlerinden bu yana kayıp olan 15 yaşındaki Mehmet Şen, jandarma ekiplerinin araması sırasında Çanak Antenler'de ağaçta ölü bulundu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çine'de kayıp ihbarı sonrası 15 yaşındaki genç cansız bulundu

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Çine ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Şen için ailesinin yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sırasında Şen, Çanak Antenler mevkiinde bir ağaca asılı halde bulundu.

Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde Mehmet Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer inceleme başlattı.

İnceleme ve otopsi:

Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri ile Cumhuriyet savcısı olay yerinde ön inceleme yaptı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere ilgili birime gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin olayla ilgili incelemeyi derinleştirdiği bildirildi.

KAYIP OLARAK ARANAN GENÇ, ÖLÜ OLARAK BULUNDU

KAYIP OLARAK ARANAN GENÇ, ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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