Çine'de refüje çarpıp takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Olay, Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 09 K 7269 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarpıp takla attı; kaza sonucu araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Müdahale ve yaralananlar:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi yetkililerce paylaşılmadı.

Araç hasarı ve inceleme:

Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri ve ilgili birimler kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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