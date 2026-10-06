Cıngı'dan aile tanımını geleneksel çerçeveye çekme çağrısı

Cıngı'nın Avrupa Konseyi raporuna müdahalesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen 'Aile Dostu Bir Avrupa: Demografik Yenilenme İçin Politika Önerileri' başlıklı rapora üç değişiklik önergesi sundu. Cıngı'nın girişimi, Avrupa'nın azalan ve yaşlanan nüfusuna çözüm arama çabaları çerçevesinde aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine odaklandı.

Raporun aile tanımı ve talepler:

Cıngı, rapor metninde yer alan ve evlilik dışı birliktelikler ile bazı Avrupa Konseyi üyesi ülkelerce kanunen tanınan eşcinsel evlilikler gibi ifadelerin karar metninden çıkarılmasını talep etti. Sunulan üç değişiklik önergesiyle, raporda aile tanımını genişleten ve esas amaçla örtüşmeyen ifadelerin çıkarılması gerektiği vurgulandı. Cıngı, bu tür düzenlemelerin aile kurumunu değersizleştirdiğini ve toplumsal yapıyı dönüştüren unsurlar içerdiğini belirtti.

Teşviklerin hedeflenmesi ve toplumsal değer vurgusu:

Milletvekili Cıngı, aile politikalarında kimin merkeze alınacağına dair net bir çerçeve ortaya koyulması gerektiğini savundu. Buna göre kamu kaynaklarıyla sağlanacak maddi ve sosyal teşviklerin yalnızca çocuk sahibi olma potansiyeli taşıyan ve yeni nesilleri sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir aile ortamında yetiştirebilecek kadın ve erkek tarafından kurulan aileleri güçlendirecek şekilde kullanılmasını önerdi. Cıngı, kaynakların hedeflenmesinin demografik amaçlarla uyumlu olması gerektiğini belirtti.

Komisyonda yaptığı konuşmada Cıngı, ailenin güçlendirilmesinin sadece ekonomik desteklerle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda aile kurumunu ayakta tutan manevi ve toplumsal değerlerin korunup yüceltilmesinin önem taşıdığını dile getirdi. Cıngı, Avrupa'da nüfus artışının ancak evliliği teşvik eden ve anneliği ile babalığı destekleyen politikalarla mümkün olacağı görüşünü savundu.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DR. MURAT CAHİD CINGI, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ’NDE GÖRÜŞÜLEN ‘AİLE DOSTU BİR AVRUPA: DEMOGRAFİK YENİLENME İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ’ BAŞLIKLI RAPORA SUNDUĞU ÜÇ DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİYLE DİKKAT ÇEKEN BİR GİRİŞİMDE BULUNDU.