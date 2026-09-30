Çıralı’da son caretta yuvası Azem Sarıca anısına açıldı

Çıralı sahilinde son yuva töreni:

Ulupınar Mahallesi’ne bağlı Çıralı sahilinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta türünün bu yılki son yuvası açıldı. Açılış töreni, geçen aylarda vefat eden Ulupınar Mahalle Muhtarı Salih Sarıca’nın oğlu Azem Sarıca anısına yapıldı ve sahilden denize yürüyen yavrular vatandaşların ilgisini çekti.

Törene katılanlar ve anma:

Açılış etkinliğine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ulupınar Mahalle Muhtarı Salih Sarıca, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habip Altınkaya ile Çıralı’da bulunan yerli ve yabancı tatilciler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Topaloğlu, muhtar ve kooperatif başkanı birlikte son yuvanın açılışını gerçekleştirdi; konuklar caretta carettaların denize uzanan yolculuğunu cep telefonlarıyla kaydetti.

Koruma çalışmaları ve yuvalama verileri:

Çıralı sahilindeki koruma ve izleme çalışmaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6’ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokol çerçevesinde sürdürülüyor; çalışmalara Kemer Belediyesi destek veriyor. Bu yıl bölgedeki 117 yuvasından çıkan yaklaşık 3 bin 500 caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

Necati Topaloğlu tören sırasında yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alan Çıralı sahilimiz, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların yuvalama alanı. Bugün düzenlenen etkinlikle son yuvamızı da açtık. Son yuvamız Ulupınar Mahalle Muhtarımız Salih Sarıca’nın vefat eden oğlu Azem Sarıca anısına açıldı. Kemer Belediyesi olarak caretta carettaların korunması için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tören, bölge halkı ve ziyaretçiler için hem duygusal bir anma hem de koruma çalışmalarının önemine dikkat çeken bir etkinlik olarak kayda geçti. Yetkililer, sahildeki izleme ve korunma faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANLARI ARASINDA YER ALAN ULUPINAR MAHALLESİ'NE BAĞLI ÇIRALI SAHİLİNDE SON YUVA AÇILDI.