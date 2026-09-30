Dolar 49,0127 +0,02%
Euro 55,6872 +0,18%
Bist 12.014,44 -2,25%
Altın Gram 6.620,23 +0,51%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,99 +2,94%
--°

Çitgöl'de modern eğitim dönemi başladı: 40 milyon liralık ilkokul açıldı

Çitgöl'de 40 milyon liralık yatırımla 930 m² kapalı alan ve 3.150 m² bahçeye sahip, 9 sınıflı kütüphaneli ilkokul törenle açıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çitgöl'de modern eğitim dönemi başladı: 40 milyon liralık ilkokul açıldı

Çitgöl'de ilkokul açıldı:

Kütahya'nın Simav ilçesi Çitgöl beldesinde yapımı tamamlanan ilkokul, düzenlenen törenle eğitim hayatına kazandırıldı. Proje, beldeye yapılan önemli yatırımlardan biri olarak kayda geçti.

okulun fiziksel özellikleri:

Yeni okul, yaklaşık 40 milyon lira tutarındaki yatırımla inşa edildi. Binada 930 metrekare kapalı alan ve 3 bin 150 metrekare okul bahçesi yer alıyor. Eğitim-öğretim ihtiyacını karşılamak üzere okul bünyesinde 9 sınıf, 1 kütüphane ve 1 atölye planlandı.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış töreninde konuşan Vali Musa Işın, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar arasında olduğunu vurguladı ve yeni okulun öğrenciler, öğretmenler ile Simav için hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi öğrencilerle birlikte kesildi.

Törene milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, il ve ilçe protokolü ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Işın ve beraberindeki protokol üyeleri, törenin ardından okul binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yeni tesis, Çitgöl'de eğitim imkânlarını güçlendirmeyi ve öğrenci-öğretmen ilişkisini desteklemeyi hedefliyor. Okulun hizmete girmesiyle birlikte yerel eğitim altyapısında kayda değer bir artış sağlanmış oldu.

SİMAV ÇİTGÖL İLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİME AÇILDI

SİMAV ÇİTGÖL İLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİME AÇILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MTÜ'de başlangıç: yeni öğrencilere hizmet, yatırım ve yurt planları tanıtıldı
images

Kastamonu'da okul güvenliği için eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi
images

Samsun Üniversitesi akademik yılını Ballıca kampüsündeki dönüşümle açtı
images

Yeni öğrenciler Erzincan'da yöresel lezzetlerle karşılandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas Numune'de İyilik Dükkanı yatışta temel ihtiyaçlara el uzatıyor

Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor