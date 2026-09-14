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Çivril festivalinde atlı cirit, kültürel mirası genç kuşaklarla buluşturdu

Çivril'deki 28'inci Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali'ndeki atlı cirit gösterisi, izleyicilere heyecan dolu anlar ve kültürel miras bilinci sundu

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril festivalinde atlı cirit, kültürel mirası genç kuşaklarla buluşturdu

Atlı cirit, festival programına renk kattı:

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen 28'inci Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali kapsamında gerçekleştirilen atlı cirit gösterisi, ilçede geleneksel spor kültürünü canlandırdı. Haydan Mahallesi'ndeki At Çiftliği yanında sahne alan gösteride atlı sporcular, izleyicilerin karşısına yüksek tempolu bir performansla çıktı.

Hızla koşan atların üzerinde ustalıkla yapılan manevralar ve sporcuların cirit atma teknikleri, özellikle genç izleyiciler arasında büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kayıt altına alırken çocukların heyecanlı bakışları dikkat çekti.

Gösterinin öne çıkan anları:

Program boyunca sporcular, atların hızına ve yön değişimlerine uygun hamlelerle ciritleri rakiplerine yöneltti. Atların ani dönüşleri ve sporcuların at üzerindeki dengesi, zaman zaman kalabalığın nefesini kesti. İzleyiciler, hem sporun rekabetçi yönünü hem de teknik inceliklerini izleme fırsatı buldu.

Gelenekten geleceğe taşıma çabası:

Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen festival, elma ve tarım odaklı etkinliklerin yanı sıra ilçenin kültürel değerlerini tanıtmayı hedefliyor. Dört gün süren programda konserler, konferanslar, çocuk etkinlikleri ve çeşitli gösteriler yer alırken atlı cirit de bu zengin içerikte önemli bir yer edindi.

Organizatörler ve katılımcılar, atlı cirit gösterisinin genç kuşaklara aktarılması ve kültürel mirasın canlı tutulması açısından değerli olduğunu belirtti. Festivalin diğer etkinlikleriyle birlikte bu tür gösterilerin, yerel kimliğin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ATLI CİRİT

ATLI CİRİT

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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