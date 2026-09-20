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Çivril kitap günleri kitapseverleri 21-25 eylül arasında buluşturuyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde 21-25 eylül arasında yapılacak 5. Çivril Kitap Günleri, Tren Yolu Gar Binası'nda yazarlar ve okurları buluşturacak.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çivril kitap günleri kitapseverleri 21-25 eylül arasında buluşturuyor

çivril kitap günleri başlıyor:

Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Çivril Kitap Günleri, 21-25 Eylül tarihleri arasında kitapseverleri bir araya getirecek.

etkinlik detayları:

Çivril Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Tren Yolu Gar Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler kitap günlerini her gün 10.00-19.00 saatleri arasında gezebilecek.

belediye başkanının çağrısı:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, tüm hemşehrilerini etkinliğe davet ederek, "Birbirinden değerli yazarları ve kitapseverleri Çivril’imizde buluşturuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 5. Çivril Kitap Günleri’ne davet ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşların farklı yazarlarla bir araya gelmesi, kitapları incelemesi ve edebiyat dünyasıyla buluşması hedefleniyor.

5. ÇİVRİL KİTAP GÜNLERİ KAPILARINI AÇIYOR

5. ÇİVRİL KİTAP GÜNLERİ KAPILARINI AÇIYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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