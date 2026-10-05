Dolar 49,1412 +0,05%
Euro 55,1012 -0,08%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.583,71 +0,25%
EUR/USD 1,1218 -0,04%
Brent Petrol 100,21 -0,11%
--°

Çivril ovasında tarım yangını kontrol altına alındı

Çivril'de Karayahşiler ile Yamanlar arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma ve inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çivril ovasında tarım yangını kontrol altına alındı

Olayın ayrıntıları:

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Karayahşiler ile Yamanlar mahalleleri arasında bulunan ovada bir tarım arazisinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kontrol çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına yoğun müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü; halen bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgedeki güvenlik tedbirleri ve soğutma faaliyetleri önem taşıyor.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE...

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yiti...
images

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybett...
images

Geceyi alevlerle delen bina: Fatih Ayvansaray'da müdahale sürüyor
images

Soma'da göçük soruşturmasında yöneticiler dahil dokuz kişi cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp