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Çivril Şehit Hilmi Öz'te rehabilitasyona üç yeni cihaz desteği

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne hayırsever desteğiyle üç yeni fizik tedavi cihazı kazandırıldı; tedavi çeşitliliği ve rehabilitasyon imkânları genişliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çivril Şehit Hilmi Öz'te rehabilitasyona üç yeni cihaz desteği

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi fizik tedavi kapasitesini artırdı

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesine, hayırseverlerin desteğiyle üç yeni cihaz kazandırıldı. Bağış yoluyla temin edilen cihazlar üniteye entegre edilerek hastaların tedavi süreçlerinde kullanılmaya başlandı.

Whirlpool ile ısı ve hareket terapisi:

Whirlpool cihazı, sıcak ve hareketli su uygulamasıyla kas spazmı ve ağrının azaltılması, eklem hareketliliğinin kolaylaştırılması ve genel hareket kabiliyetinin desteklenmesini amaçlıyor. Cihazın, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında ve yaralanma ya da ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçlerinde de tercih edildiği bildirildi.

Parafin banyosu: küçük eklemler için bölgesel ısı:

Parafin banyosu özellikle el, parmak ve ayak gibi küçük eklemlere yönelik bölgesel ısı uygulamaları için kullanılıyor. Uygulamanın eklem sertliğini ve ağrıyı azaltmaya, dokuları gevşetmeye ve hareketlerin kolaylaşmasına katkı sağladığı ifade edildi.

ESWT ile şok dalga tedavisi:

Üniteye verilen diğer cihaz ESWT olup, ağrılı bölgeye kontrollü mekanik ses dalgaları uygulanmasını sağlıyor. Şok dalga tedavisinin başta topuk dikeni, tenisçi dirseği ve golfçü dirseği gibi bazı kronik tendon sorunlarında etkili olduğu vurgulandı.

Yeni cihazların hizmete alınmasıyla birlikte Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinin fizik tedavi ünitesindeki uygulama imkânlarının artırılması ve hastalara daha geniş tedavi seçenekleri sunulması hedefleniyor.

ÇİVRİL HASTANESİ’NE ÜÇ YENİ FİZİK TEDAVİ CİHAZI

ÇİVRİL HASTANESİ’NE ÜÇ YENİ FİZİK TEDAVİ CİHAZI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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