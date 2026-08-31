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Çivril üreticisine maliyeti azaltan 94 bin litre mazot desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin programıyla Çivril'de 1.311 üreticiye 94.040 litre mazot verildi; destek üreticinin maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çivril üreticisine maliyeti azaltan 94 bin litre mazot desteği

Çivril'de mazot kart desteği uygulaması

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mazot Kart Desteği Programı kapsamında Çivril'de 1.311 üreticiye 94.040 litre mazot desteği sağlandı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Yeni Parti Denizli İl Yöneticisi Bedri Ataş, Yeni Parti Çivril İlçe Başkanı Hatice Altıntaş ve üreticiler katıldı.

Miktar ve kapsam:

Başkan Çavuşoğlu, destek miktarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Mazot Kart desteğimizle üreticimizin emeğine güç, üretimine nefes oluyoruz. Çivril’de 1.311 üreticimize 94 bin 40 litre, Denizli genelinde ise 10 bin 66 üreticimize toplam 704 bin 880 litre mazot desteği sağlıyoruz." Bu ifade, belediyenin hem ilçede hem de il düzeyinde yaygın bir destek programı yürüttüğünü ortaya koyuyor.

Belediyenin hedefleri ve yerel yankılar:

Çavuşoğlu, tarımsal üretimi ve üreticinin emeğini koruma amacını şu sözlerle vurguladı: "Çünkü biliyoruz; toprağın bereketi, ona emek veren insanın alın teriyle büyür. Üreticimizin yükünü hafifletmek, emeğini büyütmek ve Denizli’nin bereketini geleceğe taşımak için yanındayız." Belediyenin doğrudan sağladığı mazot desteğinin, kısa vadede üretim giderlerini azaltmaya doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere de program için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, sağlanan desteğin Çivril’deki üreticilerin maliyet yükünün azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Yerel yetkililer, desteğin üreticinin günlük işleyişine olumlu yansımaları olacağını ve çiftçilerin üzerindeki ekonomik baskıyı hafifleteceğini ifade etti.

Programın sahadaki uygulaması ve katılımcıların değerlendirmeleri, önümüzdeki dönem destek mekanizmalarının etkinliğinin izlenmesini ve benzer uygulamaların sürdürülebilirliğinin tartışılmasını gündeme getirecek nitelikte.

ÇİVRİL’DE 1.311 ÜRETİCİYE 94 BİN 40 LİTRE, DENİZLİ GENELİNDE İSE 10 BİN 66 ÜRETİCİYE 704 BİN 880...

ÇİVRİL’DE 1.311 ÜRETİCİYE 94 BİN 40 LİTRE, DENİZLİ GENELİNDE İSE 10 BİN 66 ÜRETİCİYE 704 BİN 880 LİTRE MAZOT DESTEĞİ SAĞLANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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