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Çivril Ziraat Fakültesinde yeni akademik yıl 'Terörsüz Türkiye' dersiyle açıldı

Çivril Ziraat Fakültesi'nde 2026-2027 akademik yılı, 'Terörsüz Türkiye' açılış dersiyle başladı; Doç. Dr. Onur Kulaç güvenlik ve kamu politikalarının etkileşimini öğrencilerle paylaştı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çivril Ziraat Fakültesinde yeni akademik yıl 'Terörsüz Türkiye' dersiyle açıldı

Çivril Ziraat Fakültesi'nde akademik yıl açılışı

Çivril Ziraat Fakültesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılış dersi, 'Terörsüz Türkiye: Güvenlik Politikası ve Kamu Politikası Perspektifinden Yeni Bir Dönem' başlığıyla gerçekleştirildi. Çivril Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa öğrenciler ile akademik ve idari personel katıldı.

Açılış konuşması ve törenin akışı:

Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Turan Karadeniz, yeni akademik yıl için başarı ve verimlilik temennisinde bulundu. Karadeniz, açılış dersinin öğrencilere güncel gelişmeleri akademik bir bakış açısıyla değerlendirme olanağı sağlayacağını vurguladı.

Güvenlik ve kamu politikaları perspektifi:

Açılış dersini veren Doç. Dr. Onur Kulaç, Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Terörsüz Türkiye sürecini güvenlik politikaları ile kamu politikaları ekseninde değerlendirdi. Kamu politikası ve analizi alanındaki çalışmaları ve Terörsüz Türkiye Raporu Projesi'ndeki araştırmacı rolü çerçevesinde Kulaç, sürecin sadece güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayacağına dikkat çekti.

Kulaç, kamu yönetimi, politika oluşturma ve uygulama süreçlerinin bu çabanın ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, güvenlik politikaları ile kamu politikaları arasındaki ilişkinin akademik bir perspektifte ele alınmasının önemini anlattı. Güncel gelişmelerin kamu politikalarının hazırlanması ve uygulanması üzerindeki etkilerine dair değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Ders, öğrencilerin yoğun ilgisi ve soru-cevap bölümüyle devam etti. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Kulaç, konuya ilişkin değerlendirmelerini somut örnekler ve politika odaklı analizlerle pekiştirdi; program, akademik tartışmaların ardından sona erdi.

ÇİVRİL’DE YENİ AKADEMİK YIL “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” DERSİYLE BAŞLADI

ÇİVRİL’DE YENİ AKADEMİK YIL “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” DERSİYLE BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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