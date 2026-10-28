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Çivril'de 103. yıl coşkusu sabah programıyla başladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde 29 Ekim kutlamaları, İsmail Özcan İlkokulu’ndaki tören ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunumuyla başladı; protokol, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril'de 103. yıl coşkusu sabah programıyla başladı

çivril'de 29 Ekim coşkusu törenlerle başladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar sabah saatlerinde başladı. Etkinliklerin ilk bölümü İsmail Özcan İlkokulu’nda gerçekleştirilen programla yapıldı.

okul töreni ve katılımcılar:

İsmail Özcan İlkokulu’ndaki kutlama programında öğrenciler ve öğretmenler çeşitli etkinlikler sundu. Törene Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkanı Semih Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül ile ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

cumhuriyet meydanı'ndaki anma ve çelenk sunma:

Okuldaki programın ardından Cumhuriyet Meydanı’na geçilerek Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Tören sırasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş tören alanında yer aldı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen programlarla Çivril’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

İSMAİL ÖZCAN İLKOKULU

İSMAİL ÖZCAN İLKOKULU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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