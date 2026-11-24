Çivril'de 24 Kasım kutlamaları gerçekleştirildi

Denizli’nin Çivril ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle anıldı. Günün ilk bölümünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök ile okul temsilcilerinin katılımıyla resmi ziyaretler yapıldı, akşamki program ise Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Makam ziyareti ve çelenk sunma töreni:

Öğretmenler Günü kapsamında Dr. Mehmet Gök ve öğretmenler, Kaymakam Fatih Cıdıroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Cıdıroğlu, öğretmenlerin gününü kutladı ve eğitim camiasına çalışmalarında başarı diledi. Ziyaretin ardından düzenlenen çelenk sunma töreni ile anma etkinlikleri resmî protokol katılımıyla sürdürüldü.

Okul programında mesleğin önemi vurgulandı:

Şevkiye Özel Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen programda öğretmenlik mesleğinin gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki rolü öne çıkarıldı. Programa Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şefika Çağla Kunt, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, İlçe Emniyet Müdürü Umut Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök ve İlçe Müftüsü Erkan Önder ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program boyunca öğretmenlerin emek, sabır ve fedakârlık gerektiren görevlerine dikkat çekildi ve eğitim camiasının katkılarının önemi vurgulandı. Etkinlikler, katılımcıların tebriği ve iyi dilekleriyle sona erdi.

ÇİVRİL’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖREN VE ZİYARETLERLE KUTLANDI