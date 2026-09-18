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Çivril'de 56 yıllık oto tamircisi geleneksel ahiliğin yüzü oldu

Çivril'de gerçekleştirilen 39. Ahilik Haftası'nda 1970'ten beri oto tamirciliği yapan Talip Dinç, meslek ahlakı ve dayanışmasıyla 'Yılın Ahisi' seçildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çivril'de 56 yıllık oto tamircisi geleneksel ahiliğin yüzü oldu

Program ve ahilik değerleri:

Denizli'nin Çivril ilçesinde 39. Ahilik Haftası kapsamında ilk kez düzenlenen programda dürüstlük, güven, yardımlaşma, dayanışma ve meslek ahlakı gibi Ahilik'in temel ilkeleri ele alındı.

Yılın Ahisi seçimi ve takdim:

Etkinlikte, 1970 yılından bu yana Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydıyla oto tamirciliği yapan Talip Dinç, uzun yıllardır sürdürdüğü mesleği ve esnaf kültürüne katkıları nedeniyle 'Yılın Ahisi' seçildi. Dinç'e, meslekteki emek ve deneyimini simgeleyen bir plaket takdim edildi.

Talip Dinç, aldığı plaketin Çivril'de uzun yıllardır sürdürdüğü esnaflık kariyerinin en anlamlı simgesi olduğunu belirtti.

ESNAF TALİP DİNÇ VE ÇİVRİL KAYMAKAMI

ESNAF TALİP DİNÇ VE ÇİVRİL KAYMAKAMI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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