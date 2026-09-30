Çivril’de çocuklar için Mescid-i Aksâ Kur’an kursu törenle açıldı

Mescid-i Aksâ Kur’an Kursu 4-6 yaş grubu hizmete başladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde hazırlıkları tamamlanan Mescid-i Aksâ Kur’an Kursu 4-6 Yaş Grubu, düzenlenen törenle açılarak çocukların eğitime başlaması için kapılarını açtı. Açılış programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılar dua etti.

Programa katılanlar:

Törene Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, İlçe Müftüsü Erkan Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gök, Çivril İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erkan Önder'in vurguladıkları:

İlçe Müftüsü Erkan Önder, açış konuşmasında çocukların küçük yaşlardan itibaren Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle buluşmasının önemine dikkat çekti. Önder, bu tür kursların milli ve manevi değerlerin aktarılmasında rol oynadığını belirterek Mescid-i Aksâ isminin seçilişine ilişkin mesaj verdi ve kutsal mekanın özgürlüğüne kavuşması ile bölgedeki zulümlerin sona ermesi temennisinde bulundu.

Önder ayrıca bölgedeki çocukların da Türkiye’deki çocuklar gibi güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim imkanlarına kavuşmasını diledi ve kursun açılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından katılımcıların duası okunup açılış kurdelesi kesildi ve 4-6 yaş grubundaki çocuklar için hazırlanan kurs resmen hizmete girmiş oldu. Yerel yetkililer, kursun bölgedeki eğitim ve manevi gelişime katkı sağlayacağına işaret etti.

ÇİVRİL’DE MESCİD-İ AKSÂ KUR’AN KURSU DUALARLA AÇILDI