Dolar 49,0127 +0,02%
Euro 55,6872 +0,18%
Bist 12.014,44 -2,25%
Altın Gram 6.620,23 +0,51%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,99 +2,94%
--°

Çivril’de çocuklar için Mescid-i Aksâ Kur’an kursu törenle açıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 4-6 yaş grubuna yönelik Mescid-i Aksâ Kur’an Kursu, protokol ve vatandaşların katıldığı törenle dualarla hizmete girdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çivril’de çocuklar için Mescid-i Aksâ Kur’an kursu törenle açıldı

Mescid-i Aksâ Kur’an Kursu 4-6 yaş grubu hizmete başladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde hazırlıkları tamamlanan Mescid-i Aksâ Kur’an Kursu 4-6 Yaş Grubu, düzenlenen törenle açılarak çocukların eğitime başlaması için kapılarını açtı. Açılış programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılar dua etti.

Programa katılanlar:

Törene Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, İlçe Müftüsü Erkan Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gök, Çivril İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erkan Önder'in vurguladıkları:

İlçe Müftüsü Erkan Önder, açış konuşmasında çocukların küçük yaşlardan itibaren Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle buluşmasının önemine dikkat çekti. Önder, bu tür kursların milli ve manevi değerlerin aktarılmasında rol oynadığını belirterek Mescid-i Aksâ isminin seçilişine ilişkin mesaj verdi ve kutsal mekanın özgürlüğüne kavuşması ile bölgedeki zulümlerin sona ermesi temennisinde bulundu.

Önder ayrıca bölgedeki çocukların da Türkiye’deki çocuklar gibi güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim imkanlarına kavuşmasını diledi ve kursun açılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından katılımcıların duası okunup açılış kurdelesi kesildi ve 4-6 yaş grubundaki çocuklar için hazırlanan kurs resmen hizmete girmiş oldu. Yerel yetkililer, kursun bölgedeki eğitim ve manevi gelişime katkı sağlayacağına işaret etti.

ÇİVRİL’DE MESCİD-İ AKSÂ KUR’AN KURSU DUALARLA AÇILDI

ÇİVRİL’DE MESCİD-İ AKSÂ KUR’AN KURSU DUALARLA AÇILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MTÜ'de başlangıç: yeni öğrencilere hizmet, yatırım ve yurt planları tanıtıldı
images

Kastamonu'da okul güvenliği için eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi
images

Samsun Üniversitesi akademik yılını Ballıca kampüsündeki dönüşümle açtı
images

Yeni öğrenciler Erzincan'da yöresel lezzetlerle karşılandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas Numune'de İyilik Dükkanı yatışta temel ihtiyaçlara el uzatıyor

Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor